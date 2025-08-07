Опровергнут самый популярный миф о кофе

Кардиолог Рохас: Кофе не повышает артериальное давление

Существует мнение, будто кофе приводит к повышению артериального давления. Кардиолог Аурелио Рохас в беседе с изданием La Razon опроверг самый популярный миф об этом напитке.

«Исследования связывают употребление кофе с более низким риском деменции и снижения когнитивных функций, но не с повышенным артериальным давлением», — заявил Рохас.

По его словам, кофеин является мощным стимулятором центральной нервной системы. Именно поэтому после напитка у человека появляется больше энергии, повышается концентрация внимания и снижается умственная усталость. Однако все эти преимущества можно ощутить только в том случае, если употреблять кофе в умеренных количествах, уточнил Рохас.

