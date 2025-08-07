Бывший СССР
Казахстан анонсировал отчет о крушении самолета AZAL

Казахстан подготовит отчет о крушении самолета AZAL через несколько месяцев
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Казахстан подготовит окончательный отчет о крушении самолета азербайджанских авиалиний AZAL вблизи Актау через несколько месяцев. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев, передает ТАСС.

«Стадия анализа завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчет» — сказал он.

Ранее Азербайджан потребовал от России признания ответственности за крушение AZAL. Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента страны Хикмет Гаджиев сказал, что напряженность в отношениях между Москвой и Баку возникла после крушения самолета.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что главное последствие эскалации конфликта России и Азербайджана — осознание, что Баку не тот, за кого выдавал себя. «Они считают, что Россия сегодня слишком вовлечена в события на Украине, в конфронтацию с Западом, чтобы реагировать серьезно на действия Азербайджана, которые идут вразрез нашим национальным интересам», — сказал он.

