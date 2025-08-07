Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:08, 7 августа 2025Бывший СССР

Киев уличили в подготовке аналогичной мариупольской провокации в роддоме

Кимаковский: Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска, как в Мариуполе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, украинское командование ведет подготовку провокации в роддоме, как в Мариуполе в 2022 году. Кимаковский уточнил, что для этого на первых этажах здания расселили как бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и иностранных военнослужащих. При этом в родильном доме также остаются врачи и пациенты.

«По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше», — заключил советник главы ДНР.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Крупнейшая экономика Евросоюза получила очередной удар из-за США

    В России ветеран СВО с инвалидностью был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц

    Челябинский миллиардер не смог выкупить альбом Гуфа

    Бывшая жена Моргенштерна похвасталась фигурой в ярком бикини

    Россиян предупредили о задержке поездов в Крым

    Россиянам категорически отсоветовали кормить голубей

    На Западе предупредили Трампа о рисках перед встречей с Путиным

    Киев уличили в подготовке аналогичной мариупольской провокации в роддоме

    Легенда «Спартака» отказался считать Черчесова выдающимся тренером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости