Киев уличили в подготовке аналогичной мариупольской провокации в роддоме

Кимаковский: Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска, как в Мариуполе

Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, украинское командование ведет подготовку провокации в роддоме, как в Мариуполе в 2022 году. Кимаковский уточнил, что для этого на первых этажах здания расселили как бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и иностранных военнослужащих. При этом в родильном доме также остаются врачи и пациенты.

«По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше», — заключил советник главы ДНР.