16:21, 7 августа 2025Экономика

Коммунальщики уничтожили скандальное конопляное поле в российском городе

В Новосибирске коммунальщики скосили конопляное поле во дворе дома
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

В Новосибирске коммунальщики после скандала скосили конопляное поле, появившееся во дворе жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

СМИ сообщили о кустах рядом с многоэтажками на улице Викора Уса утром 7 августа. Конопля проросла после того, как яму засыпали землей, в которой предположительно находились семена конопли. Местные жители пожаловались, что растения начали привлекать подозрительных личностей.

Собственники обратились в мэрию города с просьбой срубить коноплю. В ответ на жалобы коммунальщики приехали на место и полностью избавились от кустов.

Ранее в Ростове-на-Дону в жилых домах включили отопление в 35-градусную жару. Коммунальщики заявили, что сделать это было необходимо для исправной работы систем.

