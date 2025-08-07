Коммунальщики уничтожили скандальное конопляное поле в российском городе

В Новосибирске коммунальщики скосили конопляное поле во дворе дома

В Новосибирске коммунальщики после скандала скосили конопляное поле, появившееся во дворе жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

СМИ сообщили о кустах рядом с многоэтажками на улице Викора Уса утром 7 августа. Конопля проросла после того, как яму засыпали землей, в которой предположительно находились семена конопли. Местные жители пожаловались, что растения начали привлекать подозрительных личностей.

Собственники обратились в мэрию города с просьбой срубить коноплю. В ответ на жалобы коммунальщики приехали на место и полностью избавились от кустов.

