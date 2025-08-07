Моя страна
Спустя две недели из-под завалов рухнувшего дома в Саратове спасли кошку

Кошку Масяню чудом спасли из рухнувшего дома в Саратове спустя две недели
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Кошку Масяню, почти две недели просидевшую среди завалов обрушившегося дома в Саратове, наконец-то вытащили и вернули хозяйке. Она просидела почти две недели среди завалов, первые семь дней — без еды и воды. О спасении питомца рассказал Telegram-канал Mash.

Из-за сложной обстановки и риска обрушения доступ к животному долгое время оставался затрудненным. Кошка попала в западню на балконе, куда упала с верхних этажей. Местные жители очень переживали за судьбу кошки и просили спасателей помочь ей.

Спустя время пожарным удалось сделать все, чтобы Масяня не была заблокирована в завалах. Выманить четвероногую любимицу у них не получилось, она не подпускала к себе людей из-за сильного стресса. Тогда сотрудники МЧС оставили ей миски с водой и едой, а также разместили котоловку. С помощью нее и удалось поймать Масяни и аккуратно вытащить из дома.

Сейчас кошка уже дома с хозяйкой Анной, псом Шемми и еще одним котом. Отмечается, что пес спасся в первые часы после ЧП, а кота вытащили неделю назад. Анна была уверена, что Масяня не выжила, о произошедшем чуде она узнала из соцсетей.

Обрушение части многоквартирного дома в Саратове произошло 25 июля из-за взрыва газа. Пострадали 18 человек, семь не выжили. Были разрушены десятки квартир, работы на месте продолжаются до сих пор.

