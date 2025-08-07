Бывший СССР
13:01, 7 августа 2025Бывший СССР

Российские войска начали перерезать снабжение ВСУ в Купянске

ВС России пытаются перерезать снабжение ВСУ в Купянске, атакуя у Соболевки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска атакуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соболевки Харьковской области, пытаясь перерезать снабжение украинской армии под Купянском. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части пытаются перерезать снабжение группировки ВСУ в Купянске», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что с той же целью российские войска ведут активные боевые действия на севере города.

5 августа стало известно, что российские военные вошли в Купянск Харьковской области. Уточнялось, что бои завязались на севере города.

