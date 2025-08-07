Мир
12:57, 7 августа 2025Мир

Лавров и его турецкий коллега обсудили Украину

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили урегулирование конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники в МИД Турции сообщает РИА Новости.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — заявил агентству источник в турецком ведомстве.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа согласована и состоится в ближайшие дни.

