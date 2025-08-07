Летевший в Пензу самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Самолет, следовавший рейсом Москва — Пенза, вернулся на аэродром вылета Шереметьево из-за выявленной неисправности. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Лайнер сел в столичном аэропорту в 21:05. Глава региона добавил, что пассажиров доставит в Пензу резервный борт.

