23:18, 7 августа 2025

Летевший в Пензу самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Летевший из Москвы в Пензу борт вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

Самолет, следовавший рейсом МоскваПенза, вернулся на аэродром вылета Шереметьево из-за выявленной неисправности. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Лайнер сел в столичном аэропорту в 21:05. Глава региона добавил, что пассажиров доставит в Пензу резервный борт.

Ранее самолет Asiana Airlines развернулся в небе из-за мужчины, уронившего пауэрбанк между кресел. Бортпроводники не смогли достать устройство. Поэтому пассажирский самолет развернулся на полпути и благополучно вернулся в гавань отправления. Главное управление гражданской авиации Южной Кореи запрещает авиакомпаниям перевозить на своих судах портативные зарядные устройства.

