МИД России вызвал итальянского дипломата

МИД России вызвал временного поверенного в делах Италии в стране Скопу

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Италии в стране Джованни Скопу. Сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии», — подчеркнули в министерстве.

МИД России указал на многочисленные антироссийские публикации в итальянских СМИ, а также русофобские выпады при полной поддержке правящей элиты страны. Как подчеркнули в министерстве, благодаря этой информационной кампании стала возможна недавняя отмена выступления дирижера Валерия Гергиева на музыкальном фестивале «Лето по-королевски» в Казерте.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал уроном для итальянцев отмену концерта Гергиева в Казерте. Он подчеркнул, что решения об отмене выступлений дирижера и пианиста Александра Романовского были приняты по политическим соображениям.