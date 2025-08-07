Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 7 августа 2025Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении катера ВСУ

Минобороны: Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минобороны отчиталось об уничтожении катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке министерства о событиях в зоне проведения спецоперации.

Речь идет о безэкипажном катере — обычно их начиняют взрывчаткой, а иногда даже устанавливают на них средства противодействия авиации. Такие надводные дроны ВСУ активно применяют в том числе для ударов по объектам портовой инфраструктуры.

Катер был уничтожен в северо-восточной части Черного моря, отметили в Минобороны.

7 августа Минобороны сообщило об ударе по украинской железнодорожной инфраструктуре. Целью удара стал железнодорожный узел в Днепропетровской области. Через него ВСУ перебрасывали военную технику в Донбасс.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили итоги переговоров Путина и Уиткоффа

    Потери Индии из-за пошлин Трампа подсчитали

    Россиянина расчленили по заказу за пять тысяч рублей

    Росгвардия нашла заминированный склад с вооружением НАТО и мастерской дронов-камикадзе

    Раскрыта опасность потребления картофеля фри

    Друг Юрия Антонова рассказал о лечении певцом возрастного петуха

    Названа возможная причина слепоты и комы у жертв ядовитой чачи с рынка в Сочи

    Путин отправится с визитом в одну страну

    У популярного российского блогера обнаружили многомиллионный долг перед налоговой

    Шойгу высказался о важности контактов с Индией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости