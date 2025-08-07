Минобороны отчиталось об уничтожении катера ВСУ

Минобороны: Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

Минобороны отчиталось об уничтожении катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке министерства о событиях в зоне проведения спецоперации.

Речь идет о безэкипажном катере — обычно их начиняют взрывчаткой, а иногда даже устанавливают на них средства противодействия авиации. Такие надводные дроны ВСУ активно применяют в том числе для ударов по объектам портовой инфраструктуры.

Катер был уничтожен в северо-восточной части Черного моря, отметили в Минобороны.

7 августа Минобороны сообщило об ударе по украинской железнодорожной инфраструктуре. Целью удара стал железнодорожный узел в Днепропетровской области. Через него ВСУ перебрасывали военную технику в Донбасс.