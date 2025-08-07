Бывший СССР
Молдавия запросила экстрадицию Плахотнюка из Греции

Власти Молдавии отправили запрос на экстрадицию Плахотнюка из Греции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральная прокуратура и Министерство юстиции Молдавии подали запрос об экстрадиции задержанного в Греции олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральная прокуратура подала официальный запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка. Аналогичный шаг Министерство юстиции предприняло 4 августа. Теперь процедура рассмотрения зависит от греческих властей», — заявила министр юстиции республики Вероника Михайлова-Морару.

По ее словам, информация о том, что власти страны не желают его экстрадиции, является клеветой.

Ранее Плахотнюк, которого задержали в Греции по ордеру Интерпола, призвал сторонников объединиться для свержения власти в Молдавии. Он призвал восстановить команду его власти, чтобы обеспечить гражданам республики стабильность и безопасность.

