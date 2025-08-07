Силовые структуры
09:00, 7 августа 2025Силовые структуры

Момент покушения на российского военного при помощи яда попал на видео

ФСБ показала момент покушения на военного при помощи яда в Новосибирске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент покушения на российского военного в Новосибирске попал на видео. Ролик публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На кадрах видно, как двое подростков в капюшонах наносят что-то на водительскую сторону припаркованной машины. После этого их задерживают сотрудники силовых структур.

По предварительным данным, молодые люди получили «заказ» на военнослужащего от спецслужб Украины. Для совершения преступления им отправили три емкости с опасными ядами, которые нужно было нанести на ручку и боковое зеркало автомобиля.

Злоумышленников задержали и отправили под стражу. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ.

