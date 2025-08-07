Россия
20:18, 7 августа 2025

Момент столкновения легковушки и мотоцикла на большой скорости в Москве попал на видео

Никита Абрамов
Момент столкновения легкового автомобиля и мотоцикла, ехавшего на большой скорости в Москве, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как водитель KIA выезжает на дорогу и пытается повернуть. В этот момент в него въезжает мотоцикл. Водитель байка из-за столкновения пролетел несколько метров.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее в сети появилось видео с последствиями этой аварии. На кадрах видно разбитую KIA, обломки от которой лежат неподалеку. Рядом с автомобилем находится разорванный пополам мотоцикл. Его части раскиданы по дороге.

