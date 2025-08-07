Россия
19:30, 7 августа 2025Россия

Последствия столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Москве сняли на видео

Появилось видео с места столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео последствия столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Все произошло на Шмитовском проезде в центре столицы. На кадрах видно разбитую KIA, обломки от которой лежат неподалеку. Рядом с автомобилем находится разорванный пополам мотоцикл. Его части раскиданы по дороге.

По предварительным данным, водитель легковой машины хотел повернуть налево, но в этот момент в автомобиль врезался мотоцикл. Водителя байка спасти не удалось.

В этот же день на севере Москвы в районе метро «Верхние Лихоборы» перевернулся грузовик, перевозивший бревна. На кадрах видно, что грузовик упал на левый бок, а из правой двери его кабины вылезает мужчина.

