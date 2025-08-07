На Украине решили повесить по видеокамере на каждого военкома

Шмыгаль: Всех военкомов на Украине обяжут носить нательные видеокамеры

Всех сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) обяжут носить нательные видеокамеры и записывать на них проверку документов и вручение повесток. Об этом сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток», — написал он.

По словам министра, за невыполнение этого правила сотрудники ТЦК будут нести дисциплинарную ответственность. Он также подчеркнул, что такой шаг позволит обеспечить прозрачность и законность работы военкомов, а также защитить права как ТЦК, так и призывников.

Ранее в Черкассах мужчина, вооруженный пистолетом и гранатой, отказался сдаваться военкомам. Как рассказал бежавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, прибывшим на место полицейским украинец заявил, что у него нет ни дома, ни семьи и терять ему нечего.