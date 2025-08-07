Бывший СССР
На Украине объяснили готовность Путина к встрече с Трампом

Украинский политолог Фесенко рассказал, почему Путин может встретиться с Трампом
Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Президент России Владимир Путин может согласиться на личную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом из-за желания избежать прямой конфронтации. Такое предположение выдвинул украинский политолог Владимир Фесенко, передает Financial Times.

«Он хочет сохранить окно для переговоров открытым в общении с президентом США», — допустил он.

По словам политолога, российский лидер согласился на встречу из-за желания избежать конфронтации с США. А согласие с ультиматумом Трампа по миру на Украине якобы стало бы проявлением слабости.

Ранее Трамп заявил, что есть очень хороший шанс, что его встреча с Путиным состоится очень скоро. По данным телеканала Fox News, российский президент первым заявил о своем желании встретиться с американским коллегой.

