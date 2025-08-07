Мир
23:42, 7 августа 2025Мир

На Западе назвали причину желания Зеленского встретиться с Путиным

Аналитик Хеннингсен: Зеленский хочет встретиться с Путиным с целью устроить шоу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится к встрече с президентом России Владимиром Путиным с целью устроить шоу для СМИ и выпросить больше помощи у Запада. Такую причину назвал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По его мнению, Зеленскому нужна возможность выступить перед СМИ. «Он хочет, чтобы ситуация изменилась к лучшему, чтобы его поддержали, ну, вы понимаете, финансами и оружием», — пояснил аналитик.

Ранее Путин допустил возможность встречи с Зеленским при создании необходимых условий для двухсторонних переговоров. При этом он отметил, что для этого должны быть созданы определенные условия, а до создания этих условий «еще далеко».

