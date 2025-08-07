Набитую чачей машину остановили на российском курорте после смертельных отравлений

В Геленджике полиция остановила машину, набитую самодельным алкоголем

В Геленджике полиция остановила машину Ford, набитую самодельным алкоголем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Вино, чачу и коньяк продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия. У него изъят 161 литр алкоголя, он отправлен на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

После отравления пяти человек в Сочи самодельной чачей полиция провела рейд на Кубани. О трагедии стало известно 6 августа. Сообщалось, что три человека купили в Адлере на рынке чачу и не выжили. Позже число отравившихся увеличилось. Возбуждено уголовное дело, предполагаемые продавцы задержаны.