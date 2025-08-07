Начальник российской колонии попал на допрос из-за обслуги

Дело о присвоении 135 тыс. руб. возбудили в отношении начальника ИК-9 в Чувашии

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии №9 (ИК-9), он доставлен на допрос к следователю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Должностное лицо управления ФСИН по Чувашской Республике подозревается в присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения.

По версии следствия, с января по сентябрь 2024 года начальник ИК несколько раз фиктивно оформлял осужденного на различные должности обслуживающего персонала. Заключенный получил в качестве зарплаты 135 тысяч рублей, чем причинил ущерб бюджету.

Противоправную деятельность выявили оперативники чувашского управления ФСБ.

