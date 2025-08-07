Нанятый талибами российский адвокат из «Последнего дозора» отказался говорить о клиенте

Адвокат Молохов отказался назвать клиента из «Талибана» для суда в РФ

Квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы в закрытом режиме начала рассмотрение представления Минюста России о лишении адвокатского статуса председателя московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Александра Молохова, который взялся представлять в Верховном суде интересы движения «Талибан» на слушаниях о приостановке запрета на деятельность в стране, на тот момент еще запрещенного в России ввиду признания террористическим. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На слушаниях в высшей судебной инстанции Молохов предъявил ордер на защиту интересов талибов, чем вызвал удивление председательствовавшего судьи Олега Нефедова, который поинтересовался у адвоката личностью клиента, чья деятельность признана террористической. В ответ Молохов указал на адвокатскую тайну.

В представлении Минюста указано, что адвокат «не имел права представлять интересы запрещенной в России и признанной террористической организации» и нарушил закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Молохов считает представление необоснованным, так как Конституция России гарантирует каждому, даже террористам, право на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь. При этом он даже коллегам не назвал людей, которые заключили с ним соглашение о представлении интересов движения. Молохов отметил, что у талибов нет печатей, уставов, членских взносов, соответственно, нет юридического адреса. Ордер он получил в рамках правовой конструкции «договора в пользу третьего лица».

Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане.