Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:24, 7 августа 2025Из жизни

Найдены останки затонувших кораблей XVIII века

В устье реки в США нашли четыре затонувших корабля XVIII века
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: lego 19861111 / Shutterstock / Fotodom

В устье реки Кейп-Фир, США, обнаружены четыре затонувших корабля XVIII века. Об этом сообщает FOX Weather.

Среди останков кораблекрушений предположительно оказался и испанский капер «Ла Фортуна», взорвавшийся недалеко от доков во время колониального конфликта между испанцами и англичанами в 1748 году у поселения Брансуик. Открытие сделали археологи — студенты и сотрудники Программы морских исследований Университета Восточной Каролины в округе Брансуик.

«Эти прекрасно сохранившиеся объекты помогут лучше понять роль Брансуика как одного из первых колониальных портов», — заявил руководитель исследований доктор Джейсон Раупп. Деревянные конструкции, найденные в устье реки Кейп-Фир, по мнению ученых, могли быть построены в Карибском бассейне, что косвенно подтверждает их принадлежность к «Ла Фортуне».

Предварительный анализ показывает, что из трех других затонувших судов одно, скорее всего, использовалось для мелиорации прибрежной зоны. Другое, возможно, является колониальной плоскодонной лодкой, использовавшейся для перевозки людей и грузов между портом и близлежащими плантациями. Четвертый обломок судна до сих пор не идентифицирован.

Также археологи нашли место, где когда-то был порт. Комплекс включает в себя два деревянных причала и дамбу, проложенную через бывшее болото, а также ряд отдельных артефактов. Исследователи спешат изучить находки до того, как береговая эрозия и штормы уничтожат исторические свидетельства.

Материалы по теме:
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Некоторые артефакты уже передали в лабораторию консервации Университета Восточной Каролины. Как отмечают специалисты, эти открытия проливают новый свет на торговые пути и военные конфликты колониальной эпохи в Северной Америке.

Брансуик-Таун, крупный колониальный порт в XVIII веке, сожгли британские войска во время Войны за независимость США. Он так и не был восстановлен. В следующем столетии, во время Гражданской войны, большая часть заброшенного поселения была засыпана земляными валами во время строительства форта Андерсон.

Ранее сообщалось, что на дне Средиземного моря нашли останки судна, затонувшего в XVI веке при загадочных обстоятельствах. Они располагаются на глубине 2,6 тысячи метров. Это глубже местонахождения всех прочих судов, потерпевших кораблекрушение у берегов Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал сроки достижения мира

    Путин поговорил с президентом ЮАР

    Встреча Путина и Трампа: когда и где состоится, что обсудят

    Вскрылась слежка за российским генералом перед покушением

    Партнеры по БРИКС пообещали нарастить торговлю после введения Трампом пошлин

    Опровергнут самый популярный миф о кофе

    Найдены останки затонувших кораблей XVIII века

    В Гагаузии создадут штаб для действий в защиту Гуцул

    Появились снимки Джессики Альбы в бикини без фотошопа

    Момент столкновения легковушки и мотоцикла на большой скорости в Москве попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости