Названа истинная причина выплат пострадавшим поставщика оружия для теракта в «Крокусе»

Поставщик оружия для напавших на «Крокус» Солиев захотел смягчить наказание

Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — поставщик оружия для террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», — намерен выплатить моральную компенсацию потерпевшим для смягчения наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющую интересы 130 потерпевших адвоката Ксению Трунову.

По ее словам, было озвучено предупреждение о том, что вне зависимости от желания потерпевших ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда и глубине страданий суммы будут посылаться по почте, а затем суду будут предъявлены квитанции для смягчения наказаний обвиняемым. Юрист заявила, что действия по заглаживанию вреда должны быть соразмерны характеру и тяжести общественно опасных последствий, наступивших в результате преступления. Она подчеркнула, что частичное возмещение не является смягчающим обстоятельством.

Трунова сказала, что пострадавшие считают неэтичными уловки создания искусственных так называемых смягчающих обстоятельств и воспринимают это как имитацию заглаживания вины. «Они будут добиваться в суде вынесения наиболее жесткого, сурового и справедливого приговора для исполнителей террористического акта и их подельников», — заключила адвокат.

Ранее сообщалось, что на слушаниях во Втором Западном окружном военном суде обвиняемый Солиев выразил готовность возместить по одной тысяче рублей 127 потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.