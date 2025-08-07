Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:07, 7 августа 2025Силовые структуры

Названа истинная причина выплат пострадавшим поставщика оружия для теракта в «Крокусе»

Поставщик оружия для напавших на «Крокус» Солиев захотел смягчить наказание
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — поставщик оружия для террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», — намерен выплатить моральную компенсацию потерпевшим для смягчения наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющую интересы 130 потерпевших адвоката Ксению Трунову.

По ее словам, было озвучено предупреждение о том, что вне зависимости от желания потерпевших ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда и глубине страданий суммы будут посылаться по почте, а затем суду будут предъявлены квитанции для смягчения наказаний обвиняемым. Юрист заявила, что действия по заглаживанию вреда должны быть соразмерны характеру и тяжести общественно опасных последствий, наступивших в результате преступления. Она подчеркнула, что частичное возмещение не является смягчающим обстоятельством.

Трунова сказала, что пострадавшие считают неэтичными уловки создания искусственных так называемых смягчающих обстоятельств и воспринимают это как имитацию заглаживания вины. «Они будут добиваться в суде вынесения наиболее жесткого, сурового и справедливого приговора для исполнителей террористического акта и их подельников», — заключила адвокат.

Ранее сообщалось, что на слушаниях во Втором Западном окружном военном суде обвиняемый Солиев выразил готовность возместить по одной тысяче рублей 127 потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Акулы приплыли к берегу популярного у россиян курорта Турции и напугали туристов

    В России раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Гоблин назвал представителей одной профессии бестолковыми лохами

    Священник заявил об исходящей от мигрантов опасности

    Популярный рэпер прервал тур из-за критического состояния новорожденной дочери

    Китайцам стало сложнее продавать технику в России

    Российский фондовый рынок взлетел на геополитическом позитиве

    Две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией. Чем закончился этот рейд?

    Возлюбленная Криштиану Роналду показала тело в красном купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости