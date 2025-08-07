Названа неожиданная опасность клещей

Ученая Перевощикова: Не зараженные энцефалитом клещи тоже опасны

Не зараженные энцефалитом клещи тоже опасны для людей, так как их укус может вызвать аллергическую реакцию. Об этом предупредила эксперт Пермского Политеха Анна Перевощикова, передает «Газета.Ru».

По ее словам, для человека особенно опасны три вида клеща: таежный, собачий и луговой. Таежный обитает в лесных районах и считается переносчиком энцефалита, собачий проявляет активность рядом с животными, а луговой — на открытых участках. Все трое могут переносить сразу несколько заболеваний одновременно, однако даже не зараженные клещи опасны.

По словам Перевощиковой, повторные укусы часто вызывают тяжелую аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке. Эксперт отметила, что клещи не случайно выбирают свою жертву. Их привлекает запах пота, тепло и углекислый газ, который выдыхают люди. В особенности насекомых привлекают мужчины с высоким уровнем тестостерона, беременные женщины и дети.

Ранее директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин отсоветовал россиянам кормить голубей с рук. По его словам, эти птицы могут быть переносчиками более 90 заболеваний.