Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:43, 7 августа 2025Ценности

Названа указывающая на рак деталь на теле

Хирург Диана Симионе назвала желтуху указывающей на рак деталью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: New Africa / Unsplash

Хирург Диана Симионе назвала деталь на теле, которая указывает на возможное развитие онкологии. Интервью с ней публикует New York Post (NYP).

Речь идет о желтухе — желтушном окрашивании кожи и видимых слизистых оболочек, которое обусловлено повышенным содержанием билирубина в крови, тканях и моче. По словам врача, желтуха может быть признаком рака поджелудочной железы, который диагностировали у 67 тысяч американцев в 2025 году.

Материалы по теме:
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

«Поджелудочная железа расположена глубоко в брюшной полости, поэтому ранние симптомы, такие как боль в спине, усталость, потеря веса или дискомфорт в пищеварении, неясны и часто ошибочно принимаются за другие, менее серьезные заболевания», — пояснила медик и добавила, что при появлении желтухи необходимо сразу пройти обследования.

В июне были также перечислены неочевидные признаки гепатита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    Международные резервы России резко упали

    В Call of Duty и Battlefield 6 появилась новая защита от читеров

    Молдавия запросила экстрадицию Плахотнюка из Греции

    Синоптик ответил на сообщения о 45-градусной жаре в Москве

    Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским о будущем Украины

    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Перевернувшийся в Москве грузовик с бревнами сняли на видео

    Двое в балаклавах похитили россиянина с чемоданом перед камерой

    В России отреагировали на сообщения о готовности к обмену территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости