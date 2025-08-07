Названа указывающая на рак деталь на теле

Хирург Диана Симионе назвала желтуху указывающей на рак деталью

Хирург Диана Симионе назвала деталь на теле, которая указывает на возможное развитие онкологии. Интервью с ней публикует New York Post (NYP).

Речь идет о желтухе — желтушном окрашивании кожи и видимых слизистых оболочек, которое обусловлено повышенным содержанием билирубина в крови, тканях и моче. По словам врача, желтуха может быть признаком рака поджелудочной железы, который диагностировали у 67 тысяч американцев в 2025 году.

«Поджелудочная железа расположена глубоко в брюшной полости, поэтому ранние симптомы, такие как боль в спине, усталость, потеря веса или дискомфорт в пищеварении, неясны и часто ошибочно принимаются за другие, менее серьезные заболевания», — пояснила медик и добавила, что при появлении желтухи необходимо сразу пройти обследования.

В июне были также перечислены неочевидные признаки гепатита.