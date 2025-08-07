Экономика
16:58, 7 августа 2025Экономика

Названы самые «мокрые» места Москвы

«Вечерняя Москва»: Самым «мокрым» районом столицы оказался ЦАО
Мария Черкасова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Мосĸва»

Центральный административный округ (ЦАО) оказался самым «мокрым» районом столицы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва», редакция которой проанализировала публикации в Telegram-каналах во время обрушившихся недавно на город ливней и гроз.

Вторым по упоминанию стал Западный административный округ (ЗАО), далее идут Южный (ЮАО), Юго-Восточный (ЮВАО) и Северо-Западный (СЗАО) округа. Меньше всего публикаций пришлось на Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО).

Синоптик Татьяна Позднякова объяснила неравномерное распределение осадков по столице тем, что рельеф города меняется из-за активной застройки, а высотные здания влияют на движение воздушных масс. «Ветер поднимается выше, усиливаются кучевые облака, и ливни становятся мощнее», — прокомментировала специалист.

Ранее Позднякова предсказала, что к середине века столичный климат приблизится к субтропическому. Текущее лето с жарой и субтропическими ливнями она назвала следствием изменения климата.

