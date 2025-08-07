Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

В Австралии знаменитого крокодила по кличке Биг Джон нашли обезглавленным

В Австралии найден обезглавленным знаменитый пятиметровый гребнистый крокодил по кличке Биг Джон. Об этом сообщает Daily Mail.

Тушу рептилии без головы обнаружили 30 июля в рыболовной сети в заливе Ярраба на севере Квинсленда. Биг Джон был местной знаменитостью — его легко узнавали по отсутствующему кончику хвоста. «Он был больше чем крокодилом — хранителем наших водных путей», — написали в прощальном посте рейнджеры-аборигены из племен Gunggandj и Mandingalbay Yidinji, четыре года наблюдавшие за животным. Прозвище Казанова Буддабаду оно получило за привычку греться на солнце с самками в местной реке.

Департамент окружающей среды начал расследование инцидента. Пока неизвестно, кто именно мог отрезать голову Биг Джону. Владение останками крокодилов без разрешения в Квинсленде карается штрафом до 37,5 тысячи австралийских долларов (примерно два миллиона рублей). Местные жители предлагают установить памятник Биг Джону или выпустить детскую книгу о его жизни.

«Спи спокойно, большой друг. Ты навсегда останешься частью нашей земли», — говорится в обращении рейнджеров. Сети, в которых лежал крокодил, не были брошенными — они использовались для ловли рыбы.

