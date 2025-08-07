Бывший СССР
Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке

Офицер ВСУ Носиковский сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Носиковский сообщил, что сдался в плен из-за обещания девушке. Он рассказал об этом РИА Новости.

Носиковский признался, что хотел бы вернуться к семье и к возлюбленной.

«Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым», — объяснил он.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что солдаты ВСУ сдаются в плен из-за «мясных штурмов», в которые их отправляет командование. Так, рассказал собеседник ТАСС, 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, «разбежалась после прибытия на передовую».

