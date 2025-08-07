Бывший СССР
06:27, 7 августа 2025Бывший СССР

Офицерский состав ВСУ начали выводить из города в ДНР

ТАСС: ВСУ пытаются выводить офицерский состав из Константиновки в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается выводить офицерский состав из города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах

«Традиционно, командовать подразделениями внутри города будут дистанционно», — рассказал о плане ВСУ собеседник агентства.

По его словам, для вывода украинских офицеров используют маскировку: гражданскую одежду и автомобили.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России поразили мост у Константиновки. Военный блогер Борис Рожин написал, что «проба пера» прошла успешно, и другие мосты в радиусе поражения универсального модуля планирования и коррекции «резко напряглись».

