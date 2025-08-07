OpenAI представила модель GPT-5

Создатель ChatGPT OpenAI представил модель GPT-5

Компания OpenAI представила новое поколение своей нейросети — GPT-5. Трансляция презентации шла на сайте OpenAI.

По словам разработчиков, новая версия обеспечит более точные рассуждения, а также будет обладать расширенной долговременной памятью. Кроме того, модель должна значительно реже выдавать ошибочные ответы.

Отмечается, что теперь нейросеть выдает более полезные ответы по математике, финансам, естественным наукам, юриспруденции и другим предметам. «Это как команда экспертов, готовая ответить на любой ваш вопрос», — подчеркнули в компании.

