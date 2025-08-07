Парень совершил роковую ошибку во время мастурбации и пожалел об этом

Пользователь Reddit с ником LordsOfTheTea рассказал о том, как оконфузился из-за неисправного замка на двери своей комнаты в общежитии в Индии. По его словам, это произошло, когда его сосед отлучился по делам.

«Я решил, что комната в моем полном распоряжении, поэтому устроился поудобнее, надел наушники, открыл ноутбук и начал делать то, что делают большинство жильцов общежитий, когда остаются одни — мастурбировать», — написал автор.

При этом он совершенно забыл, что замок на двери в комнату шатался уже несколько дней. Парень верил, что замок продержится еще немного, но это предположение оказалось ошибочным. В разгар самоудовлетворения уборщица общежития, традиционно убирающаяся в комнатах по воскресеньям, лишь слегка подтолкнула дверь снаружи, из-за чего она широко распахнулась, а замок слетел прочь.

«Мы оба на какое-то время замерли. Я не знал, что делать. Она почти не отреагировала — лишь посмотрела на меня и сказала на хинди: "Тебе определенно стоит как следует починить этот замок", а потом тихо закрыла дверь. Я не двигался минут 10. Просто сидел и размышлял, не переехать ли мне отсюда», — рассказал автор темы.

Он добавил, что, когда на следующий день встретился с женщиной в коридоре, она уточнила, может ли она прибраться в его комнате. По словам LordsOfTheTea, он никогда в жизни не чувствовал себя настолько неловко.

