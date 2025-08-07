Россия
19:42, 7 августа 2025Россия

Показ фокусов на заседании в администрации в российском регионе попал на видео

В Ростовской области на заседании в администрации устроили показ фокусов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Ростовской области на заседании в администрации устроили показ фокусов. Выступление сняли на видео, ролик опубликовал «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как иллюзионист в красном костюме и шляпе демонстрирует фокусы с исчезновением лоскутов ткани, появлением большого количества зонтиков и белого голубя. Присутствующие на заседании чиновники аплодируют ему.

В администрации Зимовниковского района российского региона прокомментировали попавшее на видео выступление. По словам начальника противкоррупционного отдела Натальи Чуприниной, за восьмиминутный показ фокусов никто не платил, а россиянин «просто попросился прорекламировать выступление».

«В качестве рекламы, так сказать. Чтобы люди, которые там присутствовали, могли передать руководителям сельхозпредприятий, что, может быть, кого-то заинтересует. Естественно, его выступления платные, на коммерческой основе, ну а это вот было чисто представление его услуг. Выступление хорошее. Это сплошная импровизация была», — сказала чиновница.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре костюмированная Баба-яга станцевала стриптиз в доме престарелых. Выступление также попало на видео.

