Полковник назвал итог вторжения ВСУ в Курскую область

Полковник Литовкин: В Курской области ВСУ показали, что не могут победить Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Thomas Peter / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область останется в истории как авантюрная операция, стоившая многих жизней, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«ВСУ вторглись в Курскую область, в попытке достичь атомной электростанции и устроить там катастрофу. Но дальше суджинского района пройти так и не смогли. И там же потеряли 76 тысяч человек, а также боевую технику. Разрушены десятки деревень, жертвами стали мирные ни в чем не повинные жители. Это абсолютно позорная операция», — считает Литовкин.

По мнению военного, попытка Украины продемонстрировать миру способность воевать на российской территории в итоге обернулась катастрофой, сравнимой с контрнаступлением 2023 года, где ВСУ также потеряли множество солдат.

«Главный итог вторжения в Курскую область в том, что Украина показала: она не способна победить Россию даже вместе с западными союзниками», — заключил полковник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку показало, что украинцы умеют удивлять. Он также поблагодарил украинских солдат, принявших участие во вторжении, за то, что они «не допустили удара по Сумам и Харьковщине».

