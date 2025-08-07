Ценности
18:17, 7 августа 2025Ценности

Популярный в 90-х предмет гардероба станет трендом осени

Vogue: Популярные в 1990-х годах кожаные пиджаки станут трендом осени
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: IK ALDAMA / Globallookpress.com

Популярный в 1990-х годах предмет гардероба станет трендом осени 2025 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Так, в грядущем сезоне актуальными вновь окажутся кожаные пиджаки. Отмечается, что в прошлом их можно было увидеть в кино, на телевидении, в составе уличных образов, а также на подиумах и в гардеробах звезд. Например, в подобном изделии появилась героиня актрисы Нив Кэмпбелл в фильме «Крик-2» и персонаж Шеннен Доэрти в сериале «Зачарованные».

В свою очередь, в настоящее время указанные вещи включил в новую коллекцию бренд Calvin Klein. Также им отдают предпочтение многие знаменитости, в том числе американская манекенщица Хейли Бибер и нидерландская супермодель Даутцен Крус.

В июле также сообщалось, что модные в 1990-х годах платья вновь стали трендом летом 2025-го.

