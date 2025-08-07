Появились кадры пожара на месте падения беспилотника в курортном регионе России

Mash опубликовал видео с места падения дрона в Краснодарском крае

В сети появилось видео с места падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейском районе Краснодарского края. Ролик опубликовал Kub Mash в Telegram.

На кадрах, снятых в поле в станице Новомышастовской, видно горящие участки поля, а также машину пожарной службы. Женщина за кадром уточняет, что дрон упал в районе улицы Больничной.

Ранее оперштаб курортного региона сообщил, что в результате падения обломков беспилотника начался пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Кроме того, фрагменты дрона рухнули на территории элеватора в станице Полтавской.

В свою очередь губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о раненом мужчине в Славянске-на-Кубани. Пострадавший находился на улице, когда получил травму из-за упавших обломков. Также оказались выбиты окна и разрушена хозпостройка на территории частного дома.

По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа средства противовоздушной обороны сбили над регионами 82 беспилотника. Девять из них уничтожили в Краснодарском крае.