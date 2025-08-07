Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:40, 7 августа 2025Россия

Появились кадры пожара на месте падения беспилотника в курортном регионе России

Mash опубликовал видео с места падения дрона в Краснодарском крае
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с места падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейском районе Краснодарского края. Ролик опубликовал Kub Mash в Telegram.

На кадрах, снятых в поле в станице Новомышастовской, видно горящие участки поля, а также машину пожарной службы. Женщина за кадром уточняет, что дрон упал в районе улицы Больничной.

Ранее оперштаб курортного региона сообщил, что в результате падения обломков беспилотника начался пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Кроме того, фрагменты дрона рухнули на территории элеватора в станице Полтавской.

В свою очередь губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о раненом мужчине в Славянске-на-Кубани. Пострадавший находился на улице, когда получил травму из-за упавших обломков. Также оказались выбиты окна и разрушена хозпостройка на территории частного дома.

По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа средства противовоздушной обороны сбили над регионами 82 беспилотника. Девять из них уничтожили в Краснодарском крае.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтезавод загорелся в курортном регионе России после атаки ВСУ

    Стало известно о возможной высадке российских войск в Херсоне

    Трамп подтвердил сроки введения пошлин

    Появились кадры пожара на месте падения беспилотника в курортном регионе России

    Вагоны сошли с рельсов в российском регионе

    В США назвали способ сделать возможным урегулирование конфликта на Украине

    Экономике России предсказали неизбежную рецессию

    В Турции высказались о возможности проведения встречи Путина и Трампа

    Россиянам предложили несколько бодрящих альтернатив кофе

    Китай на фоне торговых войн нарастил положительное сальдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости