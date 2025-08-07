Принято решение по приговору призывавшего уничтожать россиян по всему миру посла

Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-послу Украины в Казахстане

Московский городской суд признал законным заочный приговор в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Мосгорсуд оставил приговор в силе.

В мае Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии общего режима Врублевского. Его признали виновным в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия») УК РФ.

Дело в отношении экс-посла Украины возбудили после того, как в одном из интервью в августе 2022 года он призвал уничтожать по всему миру как можно больше русских.