Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:20, 7 августа 2025Культура

Продюсер раскрыл гонорар за выступление Ротару в России

Продюсер Дворцов: София Ротару может выступить в России за 15 миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что украинская певица София Ротару может выступить в России только за многомиллионные гонорары. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

«Если она и вернется, то за 10-15 миллионов. Ценник будет заламывать», — подчеркнул Дворцов.

Продюсер отметил, что уехавшую из России артистку не приглашают на корпоративы в стране из-за ее политических взглядов. По его словам, сейчас на концерты Ротару есть спрос только за рубежом.

Ранее стало известно, что Ротару избавилась от квартиры в Москве спустя пять лет безуспешных попыток. Трехкомнатная недвижимость площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе была подарком бывшего мэра города Юрия Лужкова. Последние несколько лет в квартире никто не жил, поскольку артистка переехала в Италию и пыталась оперативно продать жилье в России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Массовое отравление детей в российском лагере вызвало реакцию СК

    Брата главы российского региона осудят за полумиллиардное хищение

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости