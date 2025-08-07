Продюсер раскрыл гонорар за выступление Ротару в России

Продюсер Дворцов: София Ротару может выступить в России за 15 миллионов рублей

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что украинская певица София Ротару может выступить в России только за многомиллионные гонорары. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

«Если она и вернется, то за 10-15 миллионов. Ценник будет заламывать», — подчеркнул Дворцов.

Продюсер отметил, что уехавшую из России артистку не приглашают на корпоративы в стране из-за ее политических взглядов. По его словам, сейчас на концерты Ротару есть спрос только за рубежом.

Ранее стало известно, что Ротару избавилась от квартиры в Москве спустя пять лет безуспешных попыток. Трехкомнатная недвижимость площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе была подарком бывшего мэра города Юрия Лужкова. Последние несколько лет в квартире никто не жил, поскольку артистка переехала в Италию и пыталась оперативно продать жилье в России.