Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:31, 7 августа 2025Наука и техника

PUGB оказался под угрозой блокировки

Роскомнадзор пригрозил блокировкой издателю онлайн-игры PUBG
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра PUGB

Популярный онлайн-шутер в жанре королевской битвы PUBG оказался под угрозой блокировки в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно новым правилам, для работы в России издатель игр PUBG и PUBG Mobile — Proxima Beta — должен выполнить ряд условий. Компании придется открыть офис в РФ, пройти регистрацию и указать определенную информацию на своем сайте. В случае невыполнения требований Роскомнадзора (РКН) на издателя могут наложить определенные ограничения, вплоть до блокировки его ресурсов и игры.

Информацию о необходимости сотрудничества с регулирующими органами в России журналистам подтвердили в РКН. Proxima Beta уже штрафовали за непередачу данных игроков из РФ. В 2023 году компании назначили штраф в размере 1 миллион рублей.

В октябре 2023 года Proxima Beta была внесена в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) на основании обращений федеральных органов власти. В качестве ОРИ сингапурскую компанию зарегистрировали в сентябре того же года.

При этом у Роскомнадзора, судя по всему, нет претензий к компании Krafton, которая выпускает PUBG: Battlegrounds.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня». В ответ на запрос РИА Новости в РКН ответили, что информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам в рамках их полномочий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Кремль заявил о приемлемом предложении от США

    Названы предполагаемые предложения Уиткоффа Путину по Украине

    В стрипсах Rostic's обнаружили сальмонеллу

    Россияне вдвое сильнее задолжали по ипотеке

    Мерц обсудил с Зеленским визит Уиткоффа в Москву

    Мировые СМИ отреагировали на предстоящую встречу Путина и Трампа

    Раскрыты подробности разногласий Ани Лорак с мужем

    МИД призвали принять меры по освобождению задержанного в Киргизии российского журналиста

    Путин назвал одну дружественную России страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости