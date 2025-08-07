PUGB оказался под угрозой блокировки

Роскомнадзор пригрозил блокировкой издателю онлайн-игры PUBG

Популярный онлайн-шутер в жанре королевской битвы PUBG оказался под угрозой блокировки в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно новым правилам, для работы в России издатель игр PUBG и PUBG Mobile — Proxima Beta — должен выполнить ряд условий. Компании придется открыть офис в РФ, пройти регистрацию и указать определенную информацию на своем сайте. В случае невыполнения требований Роскомнадзора (РКН) на издателя могут наложить определенные ограничения, вплоть до блокировки его ресурсов и игры.

Информацию о необходимости сотрудничества с регулирующими органами в России журналистам подтвердили в РКН. Proxima Beta уже штрафовали за непередачу данных игроков из РФ. В 2023 году компании назначили штраф в размере 1 миллион рублей.

В октябре 2023 года Proxima Beta была внесена в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) на основании обращений федеральных органов власти. В качестве ОРИ сингапурскую компанию зарегистрировали в сентябре того же года.

При этом у Роскомнадзора, судя по всему, нет претензий к компании Krafton, которая выпускает PUBG: Battlegrounds.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня». В ответ на запрос РИА Новости в РКН ответили, что информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам в рамках их полномочий.