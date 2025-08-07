Мир
12:27, 7 августа 2025Мир

Путин отправится с визитом в одну страну

Советник премьера Индии Довал: Путина ждут с визитом в страну в конце августа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Индию в конце года, где ожидаются его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу сообщил советник индийского премьера по нацбезопасности Аджит Довал, передает ТАСС.

«Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну», — заявил он.

По словам чиновника, отношения двух стран в настоящий момент являются очень близкими, и в Нью-Дели это ценят. Он отметил, что встреча лидеров может содействовать укреплению стратегического партнерства России и Индии.

Ранее Шойгу заявил, что Москва и Нью-Дели должны определить сроки новых переговоров Путина и Моди. Он отметил, что регулярные контакты на высшем уровне лежат в основе доверительного диалога между странами.

    Все новости