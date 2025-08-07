Мир
Шойгу высказался о важности контактов с Индией

Шойгу: Россия и Индия должны определить сроки новых переговоров Путина и Моди
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва и Нью-Дели должны определить сроки новых переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Важно определиться со сроками очередных полноформатных переговоров наших лидеров», — подчеркнул политик.

Шойгу высказался о важности стратегического партнерства с Индией на встрече с советником премьер-министра страны по национальной безопасности Аджитом Довалом. Секретарь СБ отметил, что регулярные контакты Путина и Моди лежат в основе доверительного диалога между странами.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о контактах после встречи Путина и спецпредставителя лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

