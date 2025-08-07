Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 7 августа 2025Мир

Путин провел вторые переговоры за день

Путин принял советника премьер-министра Индии по вопросам безопасности Довала
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии Нарендры Моди по вопросам национальной безопасности Аджита Довала. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Встреча началась с рукопожатия Путина и Довала, а также чрезвычайного и полномочного посла Индии в России Виная Кумара. С российской стороны в переговорах также приняли участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее Шойгу на встрече с Довалом высказался о важности стратегического партнерства с Индией. Секретарь Совбеза отметил, что регулярные контакты Путина и Моди лежат в основе доверительного диалога между странами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского

    Последствия столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Москве сняли на видео

    Пилоты российского самолета выполнили маневр и смогли избежать столкновения в небе

    С Тимати потребовали почти восемь миллионов рублей

    Советник Зеленского опроверг информацию о предложениях по перемирию

    Шестой палец на ноге Крис Дженнер рассмешил пользователей сети

    Психолог объяснила пользу сплетен

    Легендарного режиссера выписали из больницы в Риме после операции

    Погоня полицейских на катерах в Москве попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости