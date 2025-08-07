Путин провел вторые переговоры за день

Путин принял советника премьер-министра Индии по вопросам безопасности Довала

Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии Нарендры Моди по вопросам национальной безопасности Аджита Довала. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Встреча началась с рукопожатия Путина и Довала, а также чрезвычайного и полномочного посла Индии в России Виная Кумара. С российской стороны в переговорах также приняли участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее Шойгу на встрече с Довалом высказался о важности стратегического партнерства с Индией. Секретарь Совбеза отметил, что регулярные контакты Путина и Моди лежат в основе доверительного диалога между странами.