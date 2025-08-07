Пять девушек отправились отметить день рождения в домик у озера и не выжили

CBS News: Пять девушек не выжили во время поездки на отдых в США

Девушки отправились на отдых в домик у озера в США и не выжили во время поездки. Об этом сообщает издание CBS News.

По данным источника, инцидент произошел еще 25 июля, однако подробности появились недавно. Пять подруг поехали на машине из Далласа в город Кингсленд в штате Техас, чтобы отметить 23-й день рождения одной из девушек, Талии Салинас, которая села на водительское место внедорожника Mercedes-Benz.

Незадолго до прибытия на место празднования грузовик с прицепом для лошадей внезапно выехал на встречную полосу, врезался в несколько автомобилей, а потом столкнулся с машиной путешественниц, в результате чего она перевернулась и загорелась. Прибывшие медики констатировали кончину всех девушек на месте происшествия.

Водитель грузовика, которого опознали как Коди Тэлли, скрылся с места преступления. Во вторник, 5 августа, его арестовали и предъявили обвинения в непреднамеренной расправе над подругами.

