«Радиостанция Судного дня» передала сообщение впервые за август

Радиостанция УВБ-76 передала первое сообщение за август

7 августа радиостанция УВБ-76 ожила впервые за август. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая «Радиостанции Судного дня» передала одно сообщение в 12:33 по московскому времени. В нем прозвучало слово «носорот».

До этого станция передавала сообщения 28 июля. Тогда в эфире прозвучали слова: «плюсохлыщ», «плисомыс» и «градиент».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

