Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:32, 7 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение впервые за август

Радиостанция УВБ-76 передала первое сообщение за август
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: phadventure / Shutterstock / Fotodom

7 августа радиостанция УВБ-76 ожила впервые за август. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая «Радиостанции Судного дня» передала одно сообщение в 12:33 по московскому времени. В нем прозвучало слово «носорот».

До этого станция передавала сообщения 28 июля. Тогда в эфире прозвучали слова: «плюсохлыщ», «плисомыс» и «градиент».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Материалы по теме:
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Apple частично перенесет производство iPhone в США

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Ушаков рассказал об изменении позиции России по Украине в преддверии встречи с Трампом

    Кремль заявил о приемлемом предложении от США

    Названы предполагаемые предложения Уиткоффа Путину по Украине

    В стрипсах Rostic's обнаружили сальмонеллу

    Россияне вдвое сильнее задолжали по ипотеке

    Мерц обсудил с Зеленским визит Уиткоффа в Москву

    Мировые СМИ отреагировали на предстоящую встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости