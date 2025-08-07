Россия
Раскрыто число пенсионеров в России

РИА Новости: Число пенсионеров в России составляет 40 811 900 человек
Количество пенсионеров в России превысило 41 миллион человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда РФ.

Отмечается, что в начале этого года находилось на уровне почти 41,2 миллиона человек. По состоянию на 1 июля 2025 года на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации состоит 40 811 900 человек. Уточняется, что из них более 7,6 миллиона пенсионеров работают, почти 2,3 миллиона получают пенсию по инвалидности и почти 1,45 миллиона россиян — пенсию по потери кормильца.

Ранее сообщалось, что пенсии неработающих россиян в статусе пенсионеров в среднем на 2,8 тысячи рублей превышают пенсии работающих. Так, в июне 2025 года работающие пенсионеры получили в среднем 21 115 рублей (на 3,3 тысячи рублей больше, чем в прошлом году), в то время как неработающие получили 23 999 рублей (на 2,3 тысячи рублей больше, чем в 2024-м).

