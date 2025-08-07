Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:13, 7 августа 2025Путешествия

Россиян предупредили о задержке поездов в Крым

11 пассажирских поездов по направлению в Крым и из него задержаны
Алина Черненко

Фото: Павел Львов / РИА Новости

11 пассажирских поездов «Таврия» по направлению в Крым и из него были задержаны. Об этом россиян предупредили в Telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 09:00 четверга, 7 августа, задержаны семь поездов, следующих на полуостров, и четыре — идущих в обратном направлении. Среди них поезда №585 ВолгоградСимферополь, №92 МоскваСевастополь, №173 Москва — Евпатория, №163 Москва — Феодосия, №28 Москва — Симферополь, №179 Санкт-Петербург — Евпатория, №474 Смоленск — Симферополь, №178 Симферополь — Санкт-Петербург, №174 Евпатория — Москва, №92 Севастополь — Москва и №98 Симферополь — Москва. Время задержки составляет до шести часов.

В компании также сообщили, что питьевую воду пассажиры могут взять в кулерах. По возможности им будет предоставлено питание.

«В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — отметили в «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее стало известно, что семь пассажирских поездов было задержано в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На участке между станциями «Величковка» и «Ангелинская» пропало напряжение в контактной сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Крупнейшая экономика Евросоюза получила очередной удар из-за США

    В России ветеран СВО с инвалидностью был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц

    Челябинский миллиардер не смог выкупить альбом Гуфа

    Бывшая жена Моргенштерна похвасталась фигурой в ярком бикини

    Россиян предупредили о задержке поездов в Крым

    Россиянам категорически отсоветовали кормить голубей

    На Западе предупредили Трампа о рисках перед встречей с Путиным

    Киев уличили в подготовке аналогичной мариупольской провокации в роддоме

    Легенда «Спартака» отказался считать Черчесова выдающимся тренером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости