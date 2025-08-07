Россиян предупредили о задержке поездов в Крым

11 пассажирских поездов по направлению в Крым и из него задержаны

11 пассажирских поездов «Таврия» по направлению в Крым и из него были задержаны. Об этом россиян предупредили в Telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 09:00 четверга, 7 августа, задержаны семь поездов, следующих на полуостров, и четыре — идущих в обратном направлении. Среди них поезда №585 Волгоград — Симферополь, №92 Москва — Севастополь, №173 Москва — Евпатория, №163 Москва — Феодосия, №28 Москва — Симферополь, №179 Санкт-Петербург — Евпатория, №474 Смоленск — Симферополь, №178 Симферополь — Санкт-Петербург, №174 Евпатория — Москва, №92 Севастополь — Москва и №98 Симферополь — Москва. Время задержки составляет до шести часов.

В компании также сообщили, что питьевую воду пассажиры могут взять в кулерах. По возможности им будет предоставлено питание.

«В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — отметили в «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее стало известно, что семь пассажирских поездов было задержано в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На участке между станциями «Величковка» и «Ангелинская» пропало напряжение в контактной сети.