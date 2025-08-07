Россиянин несколько лет насиловал падчерицу

Житель Камчатки несколько лет насиловал падчерицу, его приговорили к 16 годам

Суд огласил приговор в отношении жителя Камчатки, который в течение нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края.

Как установил суд, мужчина использовал беспомощное состояние девочки. Его признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Сам отчим вину так и не признал.

Его приговорили к 16 годам лишения свободы, первые три года из которых он проведет в тюрьме. Его также обязали выплатить 500 тысяч рублей падчерице в счет компенсации морального вреда.

