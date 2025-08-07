Путешествия
07:31, 7 августа 2025Путешествия

Россиянин описал девушек на пляже в Таиланде словами «готовы на все — лишь бы платили»

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российский путешественник описал работающих на пляже в Таиланде девушек словами «готовы на все — лишь бы платили». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Блогер отметил, что ночью в Паттайе скапливается множество женщин, которые стоят под фонарями или сидят на стульях вдоль побережья. «Первое и основное занятие таких красавиц — это самый обычный массаж, который вам могут сделать в любом салоне. Вот только здесь эти девушки работают прямо на пляже. У каждой из них под рукой имеется шезлонг, на который они укладывают всех желающих», — рассказал турист.

Мужчина отметил, что в ночное время тайкам приходиться буквально бороться за внимание приезжих, поэтому они часто хватают их за руки и одежду. При этом девушки стараются работать по нескольку человек, чтобы окружить путешественника и не оставить ему вариантов для отступления.

Блогер объяснил, что женщины в обычной одежде предлагают обычные услуги: могут приготовить сок или еду. Однако нарядные тайландки знакомятся с европейцами для продолжительно общения. «Самый лучший вариант для местной девушки — это найти какого-нибудь богатого белого старика, который захочет провести с ней весь свой отпуск. И она будет его полноценной спутницей на протяжении двух недель», — заметил путешественник.

Ранее этот блогер посетил остров Майорка в Испании и пришел к выводу, что наличие лишнего веса у местных девушек — большая проблема. По словам автора публикации, на испанских курортах много полных женщин.

