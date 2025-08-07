Россиянка наложила кучу и разозлила соседей

Жительница Липецкой области два года складировала навоз и разозлила соседей

Жительница села Колыбельское Липецкой области два года складировала овечий навоз у дороги и разозлила соседей. Об этом пишет «Подъем».

По словам одной из недовольных местных жительниц, проблемная соседка содержит около 50 овец. Раз в восемь месяцев она вывозит на телеге отходы жизнедеятельности животных и оставляет их на улице, из-за чего в округе появился неприятный запах. В ответ на жалобы глава сельсовета пообещал, что собственница избавится от фекалий летом, однако этого так и не произошло — куча только выросла. Полиция также не исправила ситуацию.

Собеседница издания добавила, что овцы соседки доставляют ей неудобства и другим образом. «Вся моча, которая там (в овечьем загоне) стекает, льется к нам под дом. Мы дышим аммиаком. Соседка на меня кинулась драться. Мы уже не знаем, что делать», — рассказала она.

