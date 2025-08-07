Россиянка обвинила подругу в изнасилованиях

В Петербурге студентка обвинила подругу в изнасилованиях

В Санкт-Петербурге студентка колледжа обратилась в полицию с заявлением на свою знакомую, которая принуждала ее к сексу. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, с августа 2020 года по июль 2021 года 19-летняя девушка склоняла к сексу 14-летнюю школьницу. Она угрожала уйти из жизни, если несовершеннолетняя подруга кому-то об этом расскажет.

Следователи начали проверку.

