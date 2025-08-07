Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:29, 7 августа 2025Силовые структуры

Россиянка обвинила подругу в изнасилованиях

В Петербурге студентка обвинила подругу в изнасилованиях
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге студентка колледжа обратилась в полицию с заявлением на свою знакомую, которая принуждала ее к сексу. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, с августа 2020 года по июль 2021 года 19-летняя девушка склоняла к сексу 14-летнюю школьницу. Она угрожала уйти из жизни, если несовершеннолетняя подруга кому-то об этом расскажет.

Следователи начали проверку.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима Александра Трофимова за развращение школьника, с которым он познакомился в онлайн-игре Roblox.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Индийский бизнес отреагировал на 50-процентные пошлины Трампа

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости