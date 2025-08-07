Россиянка вырвала клок волос сотруднице ночного клуба на глазах у внука и попала на видео

Жительница Калининграда подралась с сотрудниками ночного клуба из-за туалета

Жительница Калининграда подралась с сотрудниками ночного клуба и вырвала клок волос администратору заведения. Драка происходила на глазах у шестилетнего внука россиянки, пишет «Клопс».

По данным издания, конфликт произошел из-за того, что женщина хотела воспользоваться туалетом, но ее туда не пустили. Со слов россиянки, она не спросила у персонала разрешения, а самостоятельно направилась к уборной по указателям и оказалась в неосвещенном помещении. Между сторонами завязался конфликт.

Женщина заявила, что ее оскорбляли и угрожали ей, поэтому она включала запись на телефоне. Обрывочные кадры она объяснила тем, что ее били по рукам и пытались выхватить гаджет. В ходе потасовки, по словам россиянки, ее также ударили по уху и сорвали серьгу.

«Мужчина вышел из себя, а я получила от его жены удар сбоку. Она меня стукнула по руке, начала выхватывать телефон, и у нас завязалась потасовка. Девушка начала бить меня, и я отбивалась, я защищалась», — рассказала россиянка.

Директор заведения пояснил изданию, что в использовании туалета было отказано из-за проводившихся там ремонтных работ. По его версии, посетительница сама спровоцировала конфликт.

«Поначалу женщина сказала, что ей нужно попасть в туалет, так как ребенку приспичило. Ну, я что зверь, что ли? У меня трое детей и девять крестных — я что, ребенка в туалет не пущу? Я сказал, что работает туалет на третьем этаже, где виртуальный клуб», — сказал собеседник, добавив, что женщина отказалась туда идти и начала грозить жалобами в различные инстанции.

По его словам, именно она напала на администратора и вырвала у нее клок волос. Представители клуба предоставили изданию записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают эту версию — женщина вцепилась в волосы сотрудницы и протащила ее по полу. На кадрах, опубликованных обоими сторонами, видно, что конфликт происходил на глазах у плачущего ребенка.

По факту произошедшего россиянка обратилась в полицию. При этом она уточнила, что судебно-медицинскую экспертизу не проходила, так как явных повреждений на теле нет. Представители клуба, в свою очередь, также обратились в правоохранительные органы.

