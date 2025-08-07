Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:07, 7 августа 2025Моя страна

Российские ученые нашли новый способ лечения неправильного прикуса

Ученые НовГУ нашли новый способ лечения неправильного прикуса
Мария Винар

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) нашли новый способ лечения неправильного прикуса. Об этом пишет «Газета.Ru».

Метод, который основан на применении ортодонтической каппы и аппарата Гербста, одновременно восстанавливает функции сустава и мышц, двигающих нижнюю челюсть. По словам ученых, люди с дистальным прикусом во время жевания выдвигают нижнюю челюсть вперед, создавая тем самым дополнительную нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). Из-за этого возникает его дисфункция, которая может спровоцировать появление болевых ощущений и перенапряжение суставов. Данная патология чаще всего наблюдается у пациентов в возрасте от 20 до 40 лет.

Профессор кафедры стоматологии НовГУ Роман Фадеев отметил, что каппа и аппарат Гербста, использующиеся в инновационном методе, помогут дать эффективный результат при лечении. «Для пациентов с неправильным прикусом, осложненным дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, важно не только вернуть правильное смыкание зубов, но и восстановить функцию сустава и мышц, двигающих нижнюю челюсть», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в НовГУ создали ополаскиватель для лечения кариеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Индийский бизнес отреагировал на 50-процентные пошлины Трампа

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости