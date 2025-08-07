Российские ученые нашли новый способ лечения неправильного прикуса

Ученые НовГУ нашли новый способ лечения неправильного прикуса

Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) нашли новый способ лечения неправильного прикуса. Об этом пишет «Газета.Ru».

Метод, который основан на применении ортодонтической каппы и аппарата Гербста, одновременно восстанавливает функции сустава и мышц, двигающих нижнюю челюсть. По словам ученых, люди с дистальным прикусом во время жевания выдвигают нижнюю челюсть вперед, создавая тем самым дополнительную нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). Из-за этого возникает его дисфункция, которая может спровоцировать появление болевых ощущений и перенапряжение суставов. Данная патология чаще всего наблюдается у пациентов в возрасте от 20 до 40 лет.

Профессор кафедры стоматологии НовГУ Роман Фадеев отметил, что каппа и аппарат Гербста, использующиеся в инновационном методе, помогут дать эффективный результат при лечении. «Для пациентов с неправильным прикусом, осложненным дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, важно не только вернуть правильное смыкание зубов, но и восстановить функцию сустава и мышц, двигающих нижнюю челюсть», — подчеркнул он.

